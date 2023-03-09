Самая старая женщина умерла в возрасте 128 лет

В интервью местной прессе женщина рассказала о возможных секретах своего долголетия.

Йоханна Мазибуко из Южной Африки, которую называют самой старой женщиной в мире, скончалась в возрасте 128 лет.

Об этом пишет The Mirror.

Женщина жила в трех разных столетиях и умерла в своем доме. По словам ее опекуна и невестки Тандивы Весиньяны, женщина, возможно, умерла от инсульта.

В то же время, данные о том, что она самая старая женщина в мире официально не подтверждены. Мария Браньяс Морера, родившаяся в США, считается, согласно данным Книги рекордов Гиннеса, самым старым человеком в мире. В январе 2023 года ей исполнилось 115 лет.

По словам местного мэра Джеймса Цолели, после многих проверок и поисков, чтобы установить, кто самый старый человек в мире, не удалось найти того, кто был старше.

"У нас есть ее удостоверение личности, указывающее об этом", — утверждает мэр. Он также добавил, что попытался добиться того, чтобы имя своей землячки оказалось в Книге рекордов Гиннеса, чтобы таким образом почтить ее память.

Женщина не была грамотной, но в интервью местной прессе рассказала о возможных секретах своего долголетия.

"Мы так хорошо жили на фермах. Не было никаких проблем", – говорила женщина.

Ранее стало известно, что уроженка США Мария Браньяс Морера стала самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

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