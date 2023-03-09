Найстаріша у світі жінка померла у віці 128 років

В інтерв'ю місцевій пресі жінка розповіла про можливі секрети свого довголіття.

Йоханна Мазібуко з Південної Африки, яку називають найстарішою жінкою у світі, померла у віці 128 років.

Про це пише The Mirror.

Жінка жила у трьох різних століттях і померла у своєму будинку. За словами її опікуна та невістки Тандіві Весіньяни, жінка, можливо, померла від інсульту.

Водночас дані про те, що вона найстаріша жінка у світі офіційно не підтверджені. Марія Браньяс Морера, що народилася США, вважається, згідно з даними Книги рекордів Гіннеса, найстарішою людиною у світі. У січні 2023 року їй виповнилося 115 років.

За словами місцевого мера Джеймса Цолелі, після багатьох перевірок і пошуків, щоб встановити, хто найстаріша людина у світі, не вдалося знайти того, хто був старшим.

"У нас є її посвідчення особи, яке вказує про це", - стверджує мер. Він також додав, що спробував досягти того, щоб ім'я своєї землячки опинилося в Книзі рекордів Гіннеса, щоб таким чином вшанувати її пам'ять.

Жінка не була грамотною, але в інтерв'ю місцевій пресі розповіла про можливі секрети свого довголіття.

"Ми так добре жили на фермах. Не було жодних проблем", - казала жінка.

Раніше стало відомо, що уродженка США Марія Браньяс Морера стала найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

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