103-річна жінка розкрила головний секрет свого довголіття

103-річна британка Хільда Крос розкрила секрети свого довголіття.

Про це повідомляє Shropshire Star.

Крос народилася у місті Болтон 21 лютого 1920 року. Працюючи у пральні під час Другої світової війни, вона познайомилася з Альфредом Кросом і вийшла за нього заміж 1944 року.

За два роки чоловік був демобілізований і став поліцейським, а після виходу на пенсію разом з дружиною переїхав до будинку в селі Трефнант. 2001 року чоловік Крос помер, не доживши до 90-річчя.

Жінка жила у власному будинку до 100 років, однак під час пандемії COVID-19 випадково впала та зламала ногу. Після цього Крос була змушена перебратися до будинку для людей похилого віку.

103-й день народження вона відзначила з рідними.

Секретами довголіття Крос назвала бажання завжди залишатися активною та зайнятою. Крім того, вона впевнена, що прожила так довго завдяки улюбленим алкогольним напоям.

"А ще я люблю випити келих бренді чи вина щовечора за вечерею", — сказала жінка.

Раніше стало відомо, що уродженка США Марія Браньяс Морера стала найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса.

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