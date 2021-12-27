Саммит Россия-НАТО готова принять Швейцария — росСМИ

Пока МИД Швецарии не комментирует "конкретные события и запросы от сторон" из-за конфиденциальности.
Швейцария, если это потребуется, готова предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО.
Об этом заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз, пишут российские "РИА Новости".
"Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч", — сообщил он.
Кливаз добавил, что не комментирует "конкретные события и запросы от сторон" из-за конфиденциальности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров набросился на НАТО и объявил, что Москва отправит на переговоры военных.
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