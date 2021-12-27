Светлана Тарабарова похвасталась заметно подросшей дочерью

Маша играла на улице.

Украинская певица Светлана Тарабарова мама двоих детей.

Лицо своей однолетней дочери Машеньки исполнительница долгое время скрывала. Впрочем, звезда не смогла долго не показывать поклонникам такую красоту. Артистка опубликовала в своем Instagram серию фотографий, как ее крошечная доченька играет на улице.

Доченька Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

"Какая уже она взрослая, наша девочка Мария. Уже лопатой даже самостоятельно работает. Эмоции и самовыражения с каждым днем все вырисовывают характер. Скажу вам так: Мария — девочка – перчинка, огонь, и я этому очень радуюсь. Для женщины сегодня очень важно быть умной и уметь постоять за себя", – поделилась счастливая Светлана.

Доченька Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

Кстати, недавно Тарабарова призналась, что старший сын ревнует ее к младшей сестренке. Поэтому родителям пришлось обратиться к психологу.

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