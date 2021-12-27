Світлана Тарабарова похизувалася помітно підрослою донечкою

Марійка гралася на подвір'ї.

Українська співачка Світлана Тарабарова мама двох дітлахів.

Обличчя своєї однорічної донечки Марійки виконавиця тривалий час приховувала. Втім, зірка таки не змогла довго не показувати прихильникам таку красуню. Так, артистка опублікувала у своєму Instagram серію світлин, як її крихітна донечка вабиться на подвір'ї.

Донечка Світлани Тарабарової / instagram.com/tarabarova

"Яка вже вона доросла, наша дівчинка Марія. Вже лопатою навіть самостійно працює. Емоції та самовираження з кожним днем все дедалі вимальовують характер. Скажу вам так: Марія - дівчинка – перчинка, вогонь, і я цьому дуже тішуся. Для жінки сьогодні дуже важливо бути розумною і вміти постояти за себе", - поділилася щаслива Світлана.

Донечка Світлани Тарабарової / instagram.com/tarabarova

До речі, нещодавно Тарабарова зізналася, що старший син ревнує її до молодшої сестрички. Через це батькам довелося звернутися до психолога.

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