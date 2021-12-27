Саміт Росія-НАТО готова прийняти Швейцарія — росЗМІ

Поки що МЗС Швецарії не коментує "конкретні події та запити від сторін" через конфіденційність.

Швейцарія, якщо це буде потрібно, готова надати майданчик для проведення саміту Росія — НАТО.

Про це заявив офіційний представник Федерального департаменту із закордонних справ Швейцарії Валентин Кліваз, пишуть російські "РИА Новости".

"Швейцарія готова надати свої добрі послуги, якщо вони корисні та потрібні. Це включає також виконання ролі країни-господарки, або надання допомоги в організації конференцій та зустрічей", — повідомив він.

Кліваз додав, що не коментує "конкретні події та запити від сторін" через конфіденційність.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров накинувся на НАТО та оголосив, що Москва відправить на переговори військових.

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