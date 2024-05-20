Солгал об украденном миллионе евро: в Польше задержали украинца — подробности

Польская полиция задержала украинца, который лгал о украденном у него миллионе евро.

В Польше полиция взяла под стражу 58-летнего украинца за предоставление фальшивых показаний по делу о краже 4 миллионов злотых (около 1 млн евро). У правоохранителей, проводивших допрос, возникли сомнения в происхождении крупной суммы, которая была похищена у иностранца.

Об этом сообщает RMF24.

Украинец заявил об ограблении в апреле. В ходе допроса он утверждал, что вся сумма принадлежит ему. Деньги якобы были получены от продажи имущества и из его сбережений.

По данным полиции, в конце апреля двое неизвестных мужчин напали на украинца, когда он заходил в подъезд многоквартирного дома на улице Кошикова в Варшаве. Они сбили его с ног, жестоко избили и отобрали сумку с деньгами. Ранее 58-летний мужчина был в обменном пункте, где обменял иностранную валюту на злотые.

Однако польские правоохранители выяснили, что похищенные деньги не принадлежат мужчине. Суд решил взять его под стражу, чтобы он не препятствовал следствию.

Как пишет издание, на данном этапе правоохранители не желают разглашать подробности относительно своих выводов.

Напомним, в Польше произошло жуткое убийство украинца – его тело расчленили и сожгли (подробности).

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