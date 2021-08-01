У берегов Греции произошло мощное землетрясение

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
Мощное землетрясение произошло у берегов Греции, его магнитуда составила 5,7.
Об этом сообщается на сайте геодинамического института Национальной обсерватории Афин.
Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают около 19 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 км.
Сообщение об угрозе цунами не поступало.
Напомним
- По меньшей мере 30 землетрясений были зафиксированы 13 июля во восточной части Тайваня. Их магнитуда колебалась от 2,9 до 5,2.
- Также землетрясение произошло на границе между американскими штатами Калифорния и Невада. Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшее за 27 лет. Последний раз столь мощные толчки в этом районе зафиксировали в 1994 году. Они были настолько сильными, что ощущались за сотни километров.