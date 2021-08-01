У берегов Греции произошло мощное землетрясение

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Мощное землетрясение произошло у берегов Греции, его магнитуда составила 5,7.

Об этом сообщается на сайте геодинамического института Национальной обсерватории Афин.

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Эпицентр располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, на котором проживают около 19 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Сообщение об угрозе цунами не поступало.

Напомним

По меньшей мере 30 землетрясений были зафиксированы 13 июля во восточной части Тайваня. Их магнитуда колебалась от 2,9 до 5,2.

были зафиксированы 13 июля во восточной части Их от 2,9 до 5,2. Также землетрясение произошло на границе между американскими штатами Калифорния и Невада. Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшее за 27 лет. Последний раз столь мощные толчки в этом районе зафиксировали в 1994 году. Они были настолько сильными, что ощущались за сотни километров. Новости мира: у берегов Аляски произошло самое мощное за последние полвека землетрясение

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