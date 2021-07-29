Аляску всколыхнуло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами

Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.

У берегов американского штата Аляска в четверг, 29 июля, произошло сильное землетрясение — магнитудой 8,2. Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечено, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра.

Кроме того, после землетрясения объявлена угроза цунами. По данным Национального центра предупреждения о цунами, стихия может охватить Марианские острова в Тихом океане.

Также в японском национальном метеорологическом управлении предполагают вероятность возникновения цунами в больших областях Тихоокеанского региона. Сейсмологи сейчас также устанавливают, грозит ли цунами территории Японии.

Напомним:

По меньшей мере 30 землетрясений были зафиксированы 13 июля во восточной части Тайваня. Их магнитуда колебалась от 2,9 до 5,2.

были зафиксированы 13 июля во восточной части Их от 2,9 до 5,2. Также землетрясение произошло на границе между американскими штатами Калифорния и Невада. Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшим за 27 лет. Последний раз столь мощные толчки в этом районе зафиксировали в 1994 году. Они были настолько сильными, что ощущались за сотни километров.

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