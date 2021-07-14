30 землетрясений за пять часов: Тайвань сильно потрясло

Сверхмощное из них было зафиксировано на глубине в 5,9 км.
Не менее 30 землетрясений были зафиксированы в среду, 13 июля, в восточной части Тайваня. Их магнитуда колебалась от 2,9 до 5,2.
Об этом сообщает Focus Taiwan.
На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. Однако в некоторых районах города Хуалиен повреждены дома в результате стихийного бедствия.
По словам местного сейсмолога Чена Куо-чанга, для региона это является необычным явлением, когда большое количество землетрясений было зафиксировано в одном из районов острова в такой короткий промежуток времени.
Напомним:
- Ранее на границе между американскими штатами Калифорния и Невада произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшим за 27 лет. Последний раз столь мощные толчки в этом районе зафиксировали в 1994 году. Они были настолько сильными, что ощущались за сотни километров.
- А в Перу 22 июня на центральном побережье произошло землетрясение силой 5,8 балла. Землетрясение ощущалось в столице страны Лиме. На проезжую часть тихоокеанского побережья города посыпались камни. Некоторые жители Лимы в панике выбежали из своих домов, которые трясло подземными толчками.