30 землетрясений за пять часов: Тайвань сильно потрясло

Сверхмощное из них было зафиксировано на глубине в 5,9 км.

Не менее 30 землетрясений были зафиксированы в среду, 13 июля, в восточной части Тайваня. Их магнитуда колебалась от 2,9 до 5,2.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. Однако в некоторых районах города Хуалиен повреждены дома в результате стихийного бедствия.

По словам местного сейсмолога Чена Куо-чанга, для региона это является необычным явлением, когда большое количество землетрясений было зафиксировано в одном из районов острова в такой короткий промежуток времени.

Напомним:

Ранее на границе между американскими штатами Калифорния и Невада произошло мощное землетрясение . Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшим за 27 лет. Последний раз столь мощные толчки в этом районе зафиксировали в 1994 году. Они были настолько сильными, что ощущались за сотни километров.

. Магнитуда подземных толчков составляла почти шесть баллов. Именно поэтому землетрясение стало сильнейшим за 27 лет. Последний раз столь мощные толчки в этом районе зафиксировали в 1994 году. Они были настолько сильными, что ощущались за сотни километров. А в Перу 22 июня на центральном побережье произошло землетрясение силой 5,8 балла. Землетрясение ощущалось в столице страны Лиме. На проезжую часть тихоокеанского побережья города посыпались камни. Некоторые жители Лимы в панике выбежали из своих домов, которые трясло подземными толчками.

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