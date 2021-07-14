Президента Бразилии госпитализировали: у него боли в животе

Президента Бразилии госпитализировали: у него боли в животе

Болсонару почувствовал боли в животе утром 14 июля.

Президента Бразилии Жаира Болсонару 14 июля госпитализировали в армейский госпиталь столицы. У него сильные боли в животе.

Об этом сообщают Reuters и ряд бразильских СМИ со ссылкой на информированные источники.

По данным местного издания Globo, Болсонару был принят на медицинское обследование после ощущения боли в животе в первые часы среды, 14 июля. Все запланированные встречи Болсонару на утро среды отменены.

Здоровье Болсонару подкосилось во время его президентства, после того, как в 2018 году он получил ножевые ранения и серьезные ранения кишечника.

Напомним, Напомним, Болсонару от начала пандемии уверял, что коронавирус не представляет опасности, критиковал карантин и считал, что его спортивное прошлое защитит его от вируса. В июле 2020 года он переболел коронавирусом. У него была высокая температура и пониженный уровень кислорода, впрочем МРТ легких, по его словам, никаких проблем не обнаружила.

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