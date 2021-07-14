Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды: "Хотелось разрыдаться от боли"

Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды: "Хотелось разрыдаться от боли"

Также блогерша показала фигуру через сутки после родов.

Жена ведущего Никиты Добрынина — Даша Квиткова, которая родила сына, рассказала, как прошли ее роды.

В Instagram-stories блогерша поделилась, что вечером 12 июля она пошла на специальный массаж для беременных. По дороге домой у девушки отошли воды в машине. Супруги поехали собирать вещи. Так, Даша приняла душ и успела сделать красивую укладку.

instagram.com/kvittkova

Никита тем временем курил кальян на террасе дома.

instagram.com/kvittkova

В полночь пара отправилась в роддом. Через 40 минут в Квитковой начались схватки. Сначала они были болезненны. Когда становилось хуже, Никита делал жене массаж поясницы.

instagram.com/kvittkova

В 3:30 блогершу перевели в родильный зал, где она даже успела снять ролик для TikTok.

"Хочется плакать, но я смеюсь", — поделилась она.

В четыре утра у девушки начались сильные схватки — 99%. Около 8 Даша попросила ввести эпидуральную анестезию, так как больше не могла терпеть боль.

instagram.com/kvittkova

Через полтора часа малыш появился на свет.

"Мы встретились с нашим сыном. Я прошла это достойно, не было ни одного треснувшего капилляра или пота. Я неделю тренировала правильное дыхание и слушала врачей. Хотелось в самом "моменте" закричать и расплакаться от боли, но я выдыхала и понимала, что от меня зависит жизнь нашего сына", — рассказывала любимая ведущего.

instagram.com/kvittkova

Квиткова добавила, что когда ей положили сына на грудь — она сразу забыла о боли. Впрочем, молодая мама отметила, что то, что она пережила после естественных родов — не описать словами.

"У меня проснулось невероятное уважение ко всему женскому полу. Хочется подойти и обнять каждую маму. Теперь я искренне считаю, что женщины — это лучшее творение Бога", — заявила блогерша.

Кроме того, Даша показала, как выглядит ее фигура через сутки после рождения малыша.

instagram.com/kvittkova

"Матка болит, вагина моя в шоке, я в прострации", — прокомментировала роженица.

Напомним, 13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями и показали новорожденного сына. Мальчик появился на свет вчера в 9:51 с весом 3760 граммов и ростом 56 сантиметров.

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