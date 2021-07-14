В Канаде нашли еще одно массовое захоронение на месте школы-интерната

В Канаде нашли еще одно массовое захоронение на месте школы-интерната

Сейчас неизвестно, идет ли речь именно о детских захоронениях.

В Канаде на территории еще одной бывшей школы-интерната для детей коренного населения обнаружили массовое захоронение.

Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что находка была сделана на острове Пенекалут неподалеку Ванкувера. По информации издания, это более 160 "необозначенных и незадокументированных могил".

Школа-интернат, на территории которой они обнаружены, работала с 1890-х до 1970-х годов и финансировалась за счет государства.

Напомним:

В июне на территории двух бывших школ-интернатов, где раньше находились дети коренных народов, в канадских провинциях Британская Колумбия и Саскачеван обнаружили незадокументированные останки почти тысячи человек. По предварительным данным, некоторым из умерших детей не было и трех лет. Около 150 тысяч детей коренных народов были вынуждены посещать школы-интернаты, которые действовали в Канаде более 120 лет. Более 60% школ находятся в ведении католической церкви.

почти тысячи человек. По предварительным данным, некоторым из умерших детей не было и трех лет. Около 150 тысяч детей коренных народов были вынуждены посещать школы-интернаты, которые действовали в Канаде более 120 лет. Более 60% школ находятся в ведении католической церкви. Детей принудительно забирали из коренных народов — якобы, чтобы воспитывать их в западных традициях. Однако, условия в школах были такими суровыми, что дети массово погибали.

Организация Объединенных Наций обратилась с требованием в Канаду и Ватикана провести расследование.

В свою очередь, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что ответственность должна взять на себя католическая церковь.

Разгневанные жуткими находками в бывших интернатах канадцы, которые ответственность за такую политику возлагают том числе и на королеву Викторию и ее пра-правнучку Елизавету II, изуродовали памятники Елизаветы II и королевы Виктории. Памятники не только сбили с постаментов, но и облили красной краской, которая должна символизировать кровь.

Новости мира: разгневанные найденными детскими могилами канадцы изуродовали статуи королев

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