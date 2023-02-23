Украинка в Италии выиграла в лотерею полмиллиона евро

За несколько минут до закрытия магазина женщина приобрела лотерейный билет, и это полностью изменило ее жизнь.

50-летняя женщина из Украины, которая работает сиделкой за пожилыми людьми в итальянском городе Авеллино, вечером в среду, 22 февраля, приобрела лотерейный билет в табачном магазине перед самым закрытием. Не отходя от прилавка, она соскоблила покрытие на билете и еще долго не могла поверить, что выиграла 500 тысяч евро.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Владелец табачного магазина Эмилиано Новиелло рассказал, что уже собирался закрываться, когда зашла женщина и приобрела билет за 5 евро.

“Она купила билет, поцарапала его и выиграла 500 000 евро. Она попросила нас проверить это, чтобы получить подтверждение, что выиграла эту сумму. Официально, лотерея выиграла! Женщина не могла поверить в это, и после того, как я несколько раз подтвердил ей, что она выиграла, она поцеловала и обняла нас! Она была очень счастлива", — рассказал он обстоятельства вчерашнего выигрыша, полностью изменившего жизнь украинки.

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По его словам, самым большим выигрышем в его магазине раньше была сумма в 240 тысяч евро из лотерейного билета стоимостью 2 евро.

Напомним, сотрудник компании Amazon из штата Мэриленд дважды подряд сорвал джекпот. В январе он выиграл лотерейный приз в размере 30 000 долларов, в феврале – 50 000 долларов.

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