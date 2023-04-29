В России второклассник покончил с собой после ссоры с мамой

Ребенок покончил с собой из-за проблем с учебой.
В Пензенской области РФ второклассник покончил с собой после ссоры с мамой из-за домашнего задания. Тело ребенка обнаружили вечером 27 апреля под окнами дома, где проживает семья.
Об этом пишет Baza.
"Можешь все мои игрушки отдать старшему брату Никите и уроки со мной можешь больше не учить", — говорится в последнем сообщении мальчика.
По предварительным данным, мальчик вернулся из школы и не хотел делать уроки. Однако родители настаивали на своем. После недолгой ссоры мама сказала мальчику, что она пошла в магазин и до ее прихода все уроки должны быть сделаны.
Вскоре после ухода из дома женщина получила сообщение от ребенка, в котором тот сказал, что все его игрушки может забрать его старший брат. Также мальчик отправил аналогичное сообщение своему брату. После этого ребенок покончил с собой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
Напомним, в России задержали священника-педофила за развращение пятиклассника.
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