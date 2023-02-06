В российской Калуге взорвался беспилотник

Калуга расположена в 130 километрах от российской столицы.

В ночь на 6 февраля в России снова произошел инцидент – в Калужской области взорвался беспилотник.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram.

"В пять утра 6 февраля недалеко от Калуги на высоте 50 метров взорвался беспилотник", — говорится в сообщении.

По словам губернатора, никаких разрушений в результате взрыва нет.

БПЛА взорвался в воздухе над лесом недалеко от Калуги. Город расположен всего в 130 километрах от Москвы.

"Бавовна" в России

В воскресенье, 5 февраля, в Белгородской области РФ произошла очередная "бавовна".

13 октября в поселке Октябрьский под Белгородом – в 40 км от границы Украины – раздались взрывы – местные власти сообщили, что подорван состав боеприпасов и начался пожар и детонация боеприпасов.

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