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У російській Калузі вибухнув безпілотник

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У російській Калузі вибухнув безпілотник

Фото: Associated Press

Калуга розташована за 130 кілометрів від російської столиці.

У ніч проти 6 лютого у Росії знову стався інцидент – у Калузькій області вибухнув безпілотник.

Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша у Telegram.  

"О п'ятій ранку 6 лютого недалеко від Калуги на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, ніяких руйнувань в результаті вибуху немає. 

БПЛА вибухнув у повітрі над лісом неподалік Калуги. Місто розташоване всього за 130 кілометрів від Москви.

"Бавовна" в Росії

У неділю, 5 лютого, у Бєлгородській області РФ сталася чергова "бавовна". 

13 жовтня у селищі Октябрський під Бєлгородом – за 40 км від кордону України – пролунали вибухи – місцева влада повідомила, що підірвано склад боєприпасів та почалася пожежа й детонація боєприпасів.

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Перегляди
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