У російській Калузі вибухнув безпілотник

Калуга розташована за 130 кілометрів від російської столиці.
У ніч проти 6 лютого у Росії знову стався інцидент – у Калузькій області вибухнув безпілотник.
Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша у Telegram.
"О п'ятій ранку 6 лютого недалеко від Калуги на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", - йдеться у повідомленні.
За словами губернатора, ніяких руйнувань в результаті вибуху немає.
БПЛА вибухнув у повітрі над лісом неподалік Калуги. Місто розташоване всього за 130 кілометрів від Москви.
"Бавовна" в Росії
У неділю, 5 лютого, у Бєлгородській області РФ сталася чергова "бавовна".
13 жовтня у селищі Октябрський під Бєлгородом – за 40 км від кордону України – пролунали вибухи – місцева влада повідомила, що підірвано склад боєприпасів та почалася пожежа й детонація боєприпасів.
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