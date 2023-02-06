У російській Калузі вибухнув безпілотник

Калуга розташована за 130 кілометрів від російської столиці.

У ніч проти 6 лютого у Росії знову стався інцидент – у Калузькій області вибухнув безпілотник.

Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша у Telegram.

"О п'ятій ранку 6 лютого недалеко від Калуги на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора, ніяких руйнувань в результаті вибуху немає.

БПЛА вибухнув у повітрі над лісом неподалік Калуги. Місто розташоване всього за 130 кілометрів від Москви.

"Бавовна" в Росії

У неділю, 5 лютого, у Бєлгородській області РФ сталася чергова "бавовна".

13 жовтня у селищі Октябрський під Бєлгородом – за 40 км від кордону України – пролунали вибухи – місцева влада повідомила, що підірвано склад боєприпасів та почалася пожежа й детонація боєприпасів.

Читайте також: