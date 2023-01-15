Сніг — це не лише вода: як в Японії добувають з нього електричний струм

У прибережному японському містечку Аоморі зазвичай зими сніжні. Раніше міські служби Аоморі збирали сніг та скидали його у море. Тепер йому знайшлося несподіване застосування.

У грудні 2022 року в Аоморі стартували випробування незвичайної системи виробництва електрики. Електроенергія, завдяки інноваційному методові, виробляється зі снігу, завдяки різниці температур між снігом та навколишнім повітрям.

Тепер комунальники скидають зібраний із вулиць сніг у басейн, тоді як з іншого боку теплопровідні трубки, що виведені на відкрите повітря, вловлюють тепло сонячного проміння. Внаслідок різниці температур, трубками починається конвекційний рух рідини. Рідина, своєю чергою, приводить в дію мікротурбіну. Чим вище різниця температур, тим більшою є потужність електроенергії, що віддається турбіною.

У майбутньому, вчені планують удосконалити систему, нагріваючи трубки теплом із гарячих підземних джерел, що значно збільшить ефективність електрогенерації. Поки ще конкретних цифр, якої самої ефективності вдасться завдяки цьому досягнути не називають, але роботи у цьому напрямку вже ведуться.

Випробування системи триватимуть до березня 2023 року. Очікується, що її ефективність зрівняється з виробленням енергії сонячними панелями, а екологічна чистота буде вищою, ніж у вітряної генерації. Відходів у запропонованого рішення зі снігом і басейном практично не буде, тоді як сонячні панелі та вітряні турбіни потрібно змінювати з часом, що «влітає у копійчину», та й способу для їх повного перероблення ще не вигадали.

До речі Японія вважається країною снігів, одні з найбільших снігопадів у світі трапляються саме у північній частині Японії.

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