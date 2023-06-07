Колебания почувствовали жители не менее четырех населенных пунктов.

Во вторник днем, 6 июня, в Румынии произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков зафиксировали недалеко от города Арад на глубине 6,4 километра.

Об этом сообщает пресс-служба Национального института исследований и разработок в области геофизики.

Магнитуда землетрясения – 5,3 по шкале Рихтера. Колебания почувствовали жители не менее четырех населенных пунктов: Арад, Тимишоары, Бекешчабы и Решити.

Также страну потряс еще один подземный толчок, но уже вечером. Его магнитуда – 3,1 балла.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на глубине 7 километров, по классификации они относятся к "едва ощутимым".

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