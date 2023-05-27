В Украине произошло землетрясение: подробности

26 мая 2023 в 21:38:49 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение 20 км к западу от г. Полтава, магнитудой 3,5 (по шкале Рихтера) на глубине 7 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений в сообщении в социальных сетях.

По классификации землетрясение относится к «едва ощутимым».

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Также читайте В США произошло землетрясение: что известно

Подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 14 января 2023 с магнитудой 2,7 и 03 октября 2022 с магнитудой 3,4.

Если вы ощущали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам уточнить энергетические параметры землетрясения.

Напомним, что ранее в России произошло мощное землетрясение.

Также ранее в Японии произошло землетрясение.

К тому же за последние три месяца в Турции зафиксировали более 33 тысяч землетрясений.

Читайте также:

Землетрясение на Закарпатье: трясло так, что сначала подумали о взрыве