Курс валют на 7 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 7 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 4 коп. Злотый снизился на 3 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,05 грн (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,69 грн (-3 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,73 – 37,23 грн
- "Ощадбанк" – 36,57 – 37,57 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,65 грн
- "Райффайзен" – 36,80-37,20 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,25 – 40,25 грн
- "Сбербанк" — 39,25 — 40,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,70 – 40,70 грн
- "Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн
- ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,74 – 8,94 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, международные резервы Украины в мае выросли на 4% до рекордного за 11 лет максимума и на 1 июня составили 37,31 млрд долларов. В НБУ отмечают, что больше вышеупомянутого объем был зафиксирован в августе 2011 года.