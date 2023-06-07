Курс валют на 7 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 7 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 4 коп. Злотый снизился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,05 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,69 грн (-3 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,73 – 37,23 грн

"Ощадбанк" – 36,57 – 37,57 грн

"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,65 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,20 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,25 – 40,25 грн

"Сбербанк" — 39,25 — 40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,30 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,74 – 8,94 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, международные резервы Украины в мае выросли на 4% до рекордного за 11 лет максимума и на 1 июня составили 37,31 млрд долларов. В НБУ отмечают, что больше вышеупомянутого объем был зафиксирован в августе 2011 года.

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