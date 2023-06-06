Курс валют на 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый стремительно подешевели.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 6 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 25 коп. Злотый снизился на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,09 грн (-25 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,59 грн (-2 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,73 – 37,23 грн
- "Ощадбанк" – 36,60 – 37,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,40 грн
- "Райффайзен" – 36,80-37,25 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,30 – 40,30 грн
- "Сбербанк" — 39,40 — 40,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,70 – 40,50 грн
- "Райффайзен" – 39,80 – 40,35 грн
- ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,61 – 8,90 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, в новом прогнозе компании Dragon Capital говорится, что курс доллара в Украине в конце 2023 года будет ниже 40 грн, ведь динамика валютного рынка в последние месяцы была намного лучше, чем ожидалось.