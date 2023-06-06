Курс валют на 6 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 6 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подешевело на 25 коп. Злотый снизился на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,09 грн (-25 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,59 грн (-2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 36,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,73 – 37,23 грн

"Ощадбанк" – 36,60 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,40 грн

"Райффайзен" – 36,80-37,25 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,30 – 40,30 грн

"Сбербанк" — 39,40 — 40,45 грн

"Укрэксимбанк" – 39,70 – 40,50 грн

"Райффайзен" – 39,80 – 40,35 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,61 – 8,90 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, в новом прогнозе компании Dragon Capital говорится, что курс доллара в Украине в конце 2023 года будет ниже 40 грн, ведь динамика валютного рынка в последние месяцы была намного лучше, чем ожидалось.

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