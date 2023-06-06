Зеленский срочно созывает СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причина – подрыв Каховской ГЭС.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", – говорится в сообщении Данилова.

Подрыв Каховской ГЭС

ОК "Юг" сообщило, что в ночь на вторник, 6 июня, российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация из опасных районов. Он призвал жителей собрать вещи первой необходимости и ждать автобусы для эвакуации.

В МВД назвали населенные пункты, которые эвакуируют. Речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

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