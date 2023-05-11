За три дня до выборов Эрдоган проигрывает главному оппоненту – опрос

Действующий турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне выборов, которые состоятся в воскресенье, 14 мая.

Об этом свидетельствует опрос компании Konda, сообщает агентство Reuters.

Опросы показывают, что Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей, а Киличдароглу – 49,3%. Поскольку такая ситуация не означает победы ни одного из кандидатов, то победитель будет определиться во втором туре, который состоится 28 мая.

Отмечается, что результаты опроса ужесточили впечатление, что президент Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего 20-летнего правления. Также полученные данные от Konda совпали с результатами других опросов, в которых кандидат от главного оппозиционного альянса Киличдароглу, опережал действующего главу государства.

По данным опроса, проведенного 6-7 мая, еще один кандидат Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче – 2,2%. Вместе с тем в компании отмечают, что большинство их избирателей склоняются к голосованию за Киличдароглу.

Между тем опрос Metropoll также показал, что возможен второй тур: Киличдароглу получил 49,1%, а Эрдоган – 46,9%. Во втором туре Киличдароглу побеждает с результатом 51,3%.

"Нет никаких сомнений в том, что Эрдоган сталкивается с большинством, желающим перемен. В частности, и с молодежью, — сказала Асли Айдинтасбас, научная сотрудница Брукингского института.

Компания Konda провела личные интервью с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах. Опрос имеет погрешность 2,2% при уровне достоверности 99%.

Напомним, 7 мая на многолюдном митинге избирательной кампании в Стамбуле действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грубо обозвал своего главного оппонента на выборах, социал-демократа Кемаля Киличдароглу.

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