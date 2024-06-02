Зеленский примет участие в саммите G7

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки", который пройдет 13-15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.

Об этом сообщила итальянская премьер-министр Джорджия Мэлони, передает ansa.it.

По словам политики, на саммите G7 будут присутствовать по меньшей мере 15 стран и международных институций, кроме самих лидеров стран-участниц "Группы семи" и Папы Римского.

Саммит "Большой семерки" в Италии, который состоится с 13 по 15 июня, соберет "крайне разнообразный состав участников". Так пишет Bloomberg, характеризуя потенциальное вовлечение в мероприятие представителей так называемого "Глобального Юга".

Издание утверждает, что Мелони ставит своей целью пригласить к дискуссии как можно больше государств, чтобы увеличить шансы на подписание выгодных соглашений. Однако ей придется иметь дело и с напряжением, которое властвует между некоторыми из гостей.

Речь идет, в частности, о президентах Бразилии и Аргентины. Лула да Силва и Хавьер Милей могут впервые встретиться именно на саммите – и это будет не самый приятный разговор для обеих сторон. Бразильский лидер называл своего коллегу "примитивным националистом", а эксцентричный глава аргентинского государства обвинял Лулу в насаждании коммунизма.

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