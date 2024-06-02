Зеленський візьме участь у саміті G7

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.

Про це повідомила італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні, передає ansa.it.

За словами політикині, на саміті G7 будуть присутні щонайменше 15 країн і міжнародних інституцій, окрім самих лідерів краї-учасниць "Групи семи" та Папи Римського.

Саміт "Великої сімки" в Італії, який відбудеться з 13 до 15 червня, збере "вкрай різноманітний склад учасників". Так пише Bloomberg, характеризуючи потенційне долучення до заходу представників так званого "Глобального Півдня".

Видання стверджує, що Мелоні ставить собі на меті запросити до дискусії якомога більше держав, щоб збільшити шанси на підписання вигідних угод. Проте їй доведеться мати справу і з напругою, яка панує між деякими із гостей.

Йдеться, зокрема, про президентів Бразилії та Аргентини. Лула да Сілва та Хав'єр Мілей можуть вперше зустрітися саме на саміті - і це буде не найприємніша розмова для обох сторін. Бразильський лідер називав свого колегу "примітивним націоналістом", а ексцентричний глава аргентинської держави звинувачував Лулу у насаджуванні комунізму.

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