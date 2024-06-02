В Украине с 1 июля увеличится стоимость топлива: сколько будет стоить бензин

В этом месяце не стоит ждать ажиотажа на покупку горючего.
В Украине с 1 июля могут увеличить ставки акцизного налога на горючее. Это приведет к увеличению цены, но "принципиально" ситуация на рынке топлива измениться не должна.
Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал экономист Олег Пендзин.
По его словам, средняя стоимость топлива в июле может возрасти на 1,5 гривны за литр.
"Такой рост цены ничего принципиально не изменит на рынке", — уверен эксперт.
В то же время, он добавил, что в этом месяце не стоит ожидать ажиотажа на покупку горючего. На сегодня средняя стоимость топлива в нашем государстве составляет :
- А-95 премиум — 59,63 грн.
- А-95 — 55,98 грн.
- А-92 — 52,39 грн.
- ГП — 52,73 грн.
- Автогаз — 26,67 грн.
Анализируя эти данные можно сделать вывод, что после повышения цены средняя стоимость на бензин будет примерно составлять 57,50 гривен вместо 56 сейчас.
Напомним, что в Украине в ближайшее время возрастут цены на бензин и дизель. Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о повышении акцизов на этот вид продукции.
Читайте также: