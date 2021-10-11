Зима в октябре: в Румынии выпал первый снег

Зима в октябре: в Румынии выпал первый снег

Выпало до 10 см снега.

В Румынии в горах выпал первый снег.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.

Местами намело больше десяти сантиметров осадков. Произошло это на фоне резкого похолодания: температура опустилась до минус пяти.

В районе горнолыжного курорта Буштени из-за метели пришлось даже ограничивать движение на дорогах. Синоптики предупреждают, что внезапная зимняя посетила минимум до середины недели.

Новости мира: в Румынии в горах выпал первый снег

Как сообщалось, Болгарию и Грецию засыпало снегом. На горном перевале Петрохан, через который проходит автотрасса из столицы Болгарии Софии в город Монтана, образовался значительный снежный покров.

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