Зеленский рассказал, кто просит его не идти снова в президенты

Зеленский рассказал, кто просит его не идти снова в президенты

Президент еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Владимир Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй президентский срок. Сам политик отмечает, что все будет зависеть только от уровня того, что успеет сделать его команда.

Об этом глава государства рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

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"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок ... Как бы я не любил свою дочь, все будет зависеть только от уровня того, что успеет сделать команда", — отметил он

Также президент рассказал, что его дочь в следующем году поступать в вуз в Украине, хотя ей комфортнее было бы учиться за границей.

"Только здесь, потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность", — отметил он.

Девушка хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил относительно второго президентского срока. Он объяснил свои слова относительно продолжительности президентства, пока не выполнит все обещания.

Почему семья Зеленского против того, чтобы он пошел на второй срок президентства

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