Зеленский рассказал, хочет ли быть президентом второй срок

Шестой президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в "VIP с Натальей Мосейчук".
По словам президента Зеленского, второй срок "от него не зависит, ведь это выбор украинцев".
Об этом стало известно в интервью с Владимиром Зеленским на телеканале "1+1".
Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский акцентировал, что в первую очередь это зависит от людей:
"Не от меня зависит. Это — выбор людей", — лаконично ответил президент.
В свою очередь, ранее Владимир Зеленский отмечал, что он "президент одного срока". Но уже сегодня — ему "сложно ответить на этот вопрос":
"Хочется некоторые вещи успеть сделать. Мне кажется, что я много успею", — подытожил президент Украины.
Полную версию интервью читайте по ссылке.
Напомним, Зеленский ответил, считает ли Кличко соперником на выборах президента. Своими вызовами он назвал внутренние проблемы страны — бедность и войну.