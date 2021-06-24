Зеленский рассказал, хочет ли быть президентом второй срок

Зеленский рассказал, хочет ли быть президентом второй срок

Шестой президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в "VIP с Натальей Мосейчук".

По словам президента Зеленского, второй срок "от него не зависит, ведь это выбор украинцев".

Об этом стало известно в интервью с Владимиром Зеленским на телеканале "1+1".

Отвечая на вопрос Натальи Мосейчук, хочет ли он быть президентом второй срок, Зеленский акцентировал, что в первую очередь это зависит от людей:

"Не от меня зависит. Это — выбор людей", — лаконично ответил президент.

В свою очередь, ранее Владимир Зеленский отмечал, что он "президент одного срока". Но уже сегодня — ему "сложно ответить на этот вопрос":

"Хочется некоторые вещи успеть сделать. Мне кажется, что я много успею", — подытожил президент Украины.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

VIP с Натальей Мосейчук. Владимир Зеленский

Напомним, Зеленский ответил, считает ли Кличко соперником на выборах президента. Своими вызовами он назвал внутренние проблемы страны — бедность и войну.

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