Экс-адвоката Трампа Джулиани временно лишили лицензии: детали

Джулиани также находится на контроле федеральной прокуратуры США из-за взаимодействие с должностными лицами в Украине.

В США апелляционный суд в четверг, 24 июня, временно приостановил действие юридической лицензии бывшего мэра Нью-Йорка и экс-адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что соответствующее решение судья принял из-за неправдивых заявлений Джулиани о якобы мошеннических президентских выборах в 2020 году, которые защитник озвучивал для признания победы Джо Байдена недействительной.

"Ложные заявления, призванные способствовать потере доверия к нашим выборам и, как следствие, потере доверия к власти, как правило, вредят нормальному функционированию свободного общества", — подчеркнул служитель Фемиды.

Адвокаты Джулиани Барри Каминс и Джон Левенталь пообещали обжаловать решение суда, назвав его "беспрецедентным".

"Мы считаем, что после полного изучения вопросов на слушании господин Джулиани будет восстановлен в должности почетного члена адвокатской профессии, столько лет соблюдавшего свои полномочия", — заверили защитники.

Сам Джулиани, который теперь не может представлять клиентов в качестве адвоката, считает, что следствие нарушило его право на свободу слова. Он подчеркнул, что, защищая интересы Трампа, никогда сознательно не делал ложных заявлений.

Джулиани был основным рупором Дональда Трампа о якобы фальсификации результатов выборов президента США в 2020 году.

Заметим, что экс-мер Нью-Йорка также находится на контроле федеральной прокуратуры США из-за его взаимодействия с должностными лицами в Украине.

Как сообщалось, 28 апреля Федеральное бюро расследований США провело обыск в квартире Джулиани. Следователи изъяли его личные электронные устройства.

По данным AP, федеральные следователи искали информацию об экс-после США в Украине Мари Йованович, которую в 2019 году отстранили от должности по приказу экс-президента Дональда Трампа. Также в ордере был упомянут бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который "встречался с Джулиани и прилагал усилия к устранению Йованович с должности".

Недавно американский телеканал CNN обнародовал запись телефонного разговора личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани и тогдашнего помощника украинского президента Андрея Ермака. Разговор, вероятно, произошел в июле 2019 года. В нем Джулиани давил на собеседника и требовал от Киева расследования против политического оппонента Дональда Трампа — Джо Байдена.

Новости мира: CNN обнародовал запись телефонного разговора Ермака, Волкера и Джулиани

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