Ексадвоката Трампа Джуліані тимчасово позбавили ліцензії: деталі

Джуліані також перебуває на контролі федеральної прокуратури США через взаємодію з посадовцями в Україні.

У США апеляційний суд у четвер, 24 червня, тимчасово призупинив дію юридичної ліцензії колишнього мера Нью-Йорка і ексадвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що відповідне рішення суддя ухвалив через неправдиві заяви Джуліані про нібито шахрайські президентські вибори в 2020 році, які захисник озвучував для визнання перемоги Джо Байдена недійсною.

"Неправдиві заяви, покликані сприяти втраті довіри до наших виборів і, як наслідок, втраті довіри до влади, як правило, шкодять нормальному функціонуванню вільного суспільства", - наголосив служитель Феміди.

Адвокати Джуліані Баррі Камінс та Джон Левенталь пообіцяли оскаржити рішення суду, назвавши його "безпрецедентним".

"Ми вважаємо, що після повного вивчення питань на слуханні пан Джуліані буде відновлений на посаді поважного члена адвокатської професії, який стільки років виконував свої повноваження", - запевнили захисники.

Сам Джуліані, який тепер не може представляти клієнтів як адвокат, вважає, що слідство порушило його право на свободу слова. Він підкреслив, що, захищаючи інтереси Трампа, ніколи свідомо не робив неправдивих заяв.

Джуліані був основним рупором Дональда Трампа щодо нібито фальсифікації результатів виборів президента США у 2020 році.

Зауважимо, що ексмер Нью-Йорка також перебуває на контролі федеральної прокуратури США через його взаємодію з посадовцями в Україні.

Як повідомлялося, 28 квітня Федеральне бюро розслідувань США провело обшук у помешканні Джуліані. Слідчі вилучили його особисті електронні пристрої.

За даними AP, федеральні слідчі шукали інформацію щодо експосолки США в Україні Марі Йованович, котру в 2019 році відсторонили від посади за наказом експрезидента Дональда Трампа. Також в ордері було згадано колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка, який "зустрічався з Джуліані та докладав зусиль до усунення Йованович з посади".

Нещодавно американський телеканал CNN оприлюднив запис телефонної розмови особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані та тодішнього помічника українського президента Андрія Єрмака. Розмова, ймовірно, відбулася у липні 2019 року. У ній Джуліані тиснув на співрозмовника та вимагав від Києва розслідування проти політичного опонента Дональда Трампа - Джо Байдена.

Новини світу: CNN оприлюднив запис телефонної розмови Єрмака, Волкера та Джуліані

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