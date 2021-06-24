Зеленський розказав, чи хоче бути президентом другий термін

Зеленський розказав, чи хоче бути президентом другий термін

Шостий президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

За словами президента Зеленського, другий термін "від нього не залежить, адже це вибір українців".

Про це стало відомо в інтерв'ю з Володимиром Зеленським на телеканалі "1+1".

Відповідаючи на питання Наталі Мосейчук, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський акцентував, що в першу чергу це залежить від людей:

"Не від мене залежить. Це – вибір людей", - лаконічно відповів президент.

У свою чергу, раніше Володимир Зеленський зазначав, що він "президент одного терміну". Але вже сьогодні - йому "складно відповісти на це питання":

"Хочеться деякі речі встигнути зробити. Мені здається, що я багато встигну", - підсумував президент України.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вважає Кличка суперником на виборах президента. Своїми викликами він назвав внутрішні проблеми країни — бідність і війну.

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