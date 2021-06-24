Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зеленський розказав, чи хоче бути президентом другий термін

Зеленський розказав, чи хоче бути президентом другий термін

Офіс Президента України

Шостий президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".

За словами президента Зеленського, другий термін "від нього не залежить, адже це вибір українців".

Про це стало відомо в інтерв'ю з Володимиром Зеленським на телеканалі "1+1".

Відповідаючи на питання Наталі Мосейчук, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський акцентував, що в першу чергу це залежить від людей:

"Не від мене залежить. Це – вибір людей", - лаконічно відповів президент.

У свою чергу, раніше Володимир Зеленський зазначав, що він "президент одного терміну". Але вже сьогодні - йому "складно відповісти на це питання":

"Хочеться деякі речі встигнути зробити. Мені здається, що я багато встигну", - підсумував президент України.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вважає Кличка суперником на виборах президента. Своїми викликами він назвав внутрішні проблеми країни — бідність і війну.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.