Зеленський розказав, чи хоче бути президентом другий термін

Шостий президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю у "VIP з Наталією Мосейчук".
За словами президента Зеленського, другий термін "від нього не залежить, адже це вибір українців".
Про це стало відомо в інтерв'ю з Володимиром Зеленським на телеканалі "1+1".
Відповідаючи на питання Наталі Мосейчук, чи хоче він бути президентом другий термін, Зеленський акцентував, що в першу чергу це залежить від людей:
"Не від мене залежить. Це – вибір людей", - лаконічно відповів президент.
У свою чергу, раніше Володимир Зеленський зазначав, що він "президент одного терміну". Але вже сьогодні - йому "складно відповісти на це питання":
"Хочеться деякі речі встигнути зробити. Мені здається, що я багато встигну", - підсумував президент України.
Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.
Нагадаємо, Зеленський відповів, чи вважає Кличка суперником на виборах президента. Своїми викликами він назвав внутрішні проблеми країни — бідність і війну.