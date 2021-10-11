Лидия Таран в бикини померилась фигурами с дочкой в Греции

Родственницы поехали в отпуск.

Звезда канала "1+1" Лидия Таран обожает путешествовать со своей дочерью Василиной.

На этот раз родственницы устроили себе отпуск в солнечной и теплой Греции, на острове Крит. Так, на странице в Instagram Лида показала кадры с отдыха. На них ведущая предстает в темно-зеленом бикини, а ее дочь — в голубом купальнике.

instagram.com/lidiyataran

Таран с дочкой позируют в волнах моря.

instagram.com/lidiyataran

"В любой непонятной ситуации пакуй (клей — зачеркнуто) ласты — дуй к морю! Витамин М + С лучшее, что может случиться. P.S. Да, мы не втягиваем животы на этой фотке, ибо, как говорит Вася — мы здесь чилим и на релаксе", — рассказала об отпуске ведущая.

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

Кроме того Лидия рассказала, что ее Василина прекрасно умеет плавать. "Всегда ныряет первой. И гребет подальше. На этом месте радуюсь и понимаю, что деньги в размере однокомнатной квартиры заплачены тренерам за уроки в разных бассейнах были вложены не зря", — отметила звезда.

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