Лідія Таран у бікіні помірялася фігурами з донькою у Греції

Родички поїхали у відпустку.

Зірка каналу "1+1" Лідія Таран обожнює подорожувати зі своєю донькою Василиною.

Цього разу родички влаштували собі відпустку у сонячній і теплій Греції, на острові Крит. Так, на сторінці в Instagram Ліда показала кадри з відпочинку. На них ведуча постає у темно-зеленому бікіні, а її донька – у блакитному купальнику.

instagram.com/lidiyataran

Таран з донькою позують у хвилях моря.

instagram.com/lidiyataran

"У будь-якій незрозумілій ситуації пакуй (клей - закреслено) ласти - дуй до моря! вітамін М+С найкраще, що може трапитись. P.S. Так, ми не втягуємо животи на цій фотці, бо, як каже Вася – ми тут чілім і на релаксі", - розповіла про відпустку ведуча.

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

Окрім того Лідія розповіла, що її Василина чудово вміє плавати. "Завжди пірнає першою. І гребе подалі. На цьому місці радію і розумію, що гроші у розмірі однокімнатної квартири заплачені тренерам за уроки у різних басейнах були вкладені не даремно", - зазначила зірка.

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