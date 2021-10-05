Лідія Таран показала, як вранці вітала доньку з 14-річчям

Також ведуча поділилася архівними фото Василини.

Зірка каналу "1+1" Лідія Таран поділилася з шанувальниками радісною новиною.

Сьогодні, 5 жовтня день народження святкує донька ведучої Василина. Дівчинці виповнюється 14 років. З цієї нагоди зіркова мама показала у сторіс своєї сторінки в Instagram, як вітала дитину.

Вранці, перед виходом у школу, на Василину чекав "торт" у вигляді двох тістечок та свічки. "Коли тобі 14, то торти вже не такі, як раніше", - з гумором підписала кадр Таран.

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

Окрім того в фотоблогу Лідія запостила серію знімків Василини, де вона зображена і маленькою,і підрослою.

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

instagram.com/lidiyataran

"Мені страшно тебе відпускати. І тому я прошу тебе не рости! Але ти, звичайно, мене не слухаєш. І добре. Пам'ятай - я тобі довіряю! Але не забувай ключі і мити посуд. (Бо з роботи прийде зла мама). І ще знай – найдорожчий час у моєму житті – це час, проведений з тобою разом! Тому все ж – не рости так швидко! І збирай речі, гайнемо ще кудись разом. Хеппі бьоздей, моя велика мала і моя безкінечна любов", – адресувала теплі слова привітання донці ведуча.

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