Зима в жовтні: в Румунії випав перший сніг

Зима в жовтні: в Румунії випав перший сніг

Випало до 10 см снігу.

В Румунії в горах випав перший сніг.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

Місцями намело понад десять сантиметрів опадів. Відбулося це на тлі різкого похолодання: температура опустилась до мінус п'яти.

У районі гірськолижного курорту Буштені через заметіль довелося навіть обмежувати рух на дорогах. Синоптики попереджають, що раптова зимова завітала щонайменше до середини тижня.

Новини світу: у Румунії в горах випав перший сніг

Як повідомлялося, Болгарію та Грецію засипало снігом. На гірському перевалі Петрохан, через який проходить автотраса із столиці Болгарії Софії до міста Монтана, утворився значний сніговий покрив.

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