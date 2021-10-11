UF MMA спростувала інформацію про співпрацю з Росією

Українська федерація зі змішаних бойових мистецтв не співпрацює з РФ, кажуть в організації.

Всі звинувачення в тому, що UF MMA співпрацює з країною-агресором, – це спроба дискредитації організації.

Про це заявив президент Української федерації зі змішаних бойових мистецтв Володимир Тесля.

Українська федерація зі змішаних бойових мистецтв не співпрацює з Росією, а всі звинувачення – це спроба дискредитації організації. Про це заявив президент UF MMA Володимир Тесля на офіційній сторінці організації у Facebook.

Він нагадав, що відповідні заяви про нібито співпрацю з "країною-агресором", зокрема від екснардепа Ігоря Мосійчука почали лунати після того, як Міністерство оборони України підписало договір із UF MMA про сприяння у проведенні Чемпіонату Європи зі змішаних бойових мистецтв, який має відбутися у київському Палаці Спорту з 5 по 9 листопада цього року.

"Людина, яка поширює ці плітки несповна розуму. Народ України дав оцінку і Мосійчуку, і його партії на минулих виборах до Верховної Ради. Всі його "чесноти" загально відомі, і думаю подібні "фахівці" більше ніколи не потраплять у стіни ВР. Тепер по суті: прозвучала інформація, що Міністерство Оборони України заключило під Чемпіонат Європи договір із UF MMA, яка у свою чергу співпрацює із GAMMA, нібито "кадирівською" організацією. Хочу повідомити – у нас договір із МО укладений згідно з чинним законодавством (від 16 лютого 2021 року). Однак співпраця із МО велася давно, не рік і не два… Окремо хочу зупинитись на головному звинуваченні – щодо того, що GAMMA перебуває під патронатом Кадирова. Це повний абсурд. Дане звинувачення підкріплене лише одним фактом. Нібито 21 вересня у Нідерландах за сприяння GAMMA відбувся захід присвячений 70-річчю із дня народження Ахмата-Хаджи Кадирова. Інформація про захід взята із Чеченського сайту. Ми уточнили у GAMMA. Там пояснили, що чеченські ЗМІ дещо додумали, і насправді вони проводили зовсім інший захід, а Ахмат-Хаджи Кадиров був згаданий на ньому виключно, як людина, що доклала зусилля задля об’єднання різних релігій. Поясніть мені, як із цього випливає, що GAMMA під патронатом Кадирова?" – задав риторичне питання Тесля.

Він додав, що звинувачення Мосійчука в тому, що GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts), яка проводитиме Чемпіонат Європи, не визнана у жодній країні світу – не мають під собою жодного підґрунтя.

"Щодо вигадок Мосійчука. За його словами GAMMA не визнається у жодній країні світу. Однак я можу надати документи від цієї організації з переліком країн, які її визнали. Сумарно 41 держава, у інших GAMMA проходить реєстрацію. Також прозвучала інформація, що їй відмовили у проведенні Чемпіонату Європи в Греції та Грузії, і вона звернулася до України. Чергова нісенітниця! Підкреслюю, є листи від міністерств спорту Греції та Грузії, стосовно того, що вони хочуть прийняти у себе Чемпіонат Європи, однак ситуація з коронавірусом не дозволяє їм цього зробити. Чемпіонат у Греції планувався з самого початку, і лише підступний вірус не дав змоги його провести", – додав президент UF MMA.

Він висловив жаль, що певні діячі, замість підтримки задля об'єднання українських спортсменів з міжнародною спільнотою, роздмухують чергову "зраду".

"Це люди, які йдуть на дно, і лише чорною діяльністю намагаються себе врятувати та відповідно завадити нам розвивати спорт, допомагати українській армії. Той хто не може грати по-чесному обов’язково буде покараний. Господь все бачить. А ми незважаючи ні на що продовжуємо рухатись вперед і докладаємо максимум зусиль, щоб вперше в Україні провести Чемпіонат Європи...Ми, як федерація організовуємо волонтерські місії на передову. Відкрили нещодавно реабілітаційний центр для ветеранських родин у Бородянці. Проводимо турніри зі змішаних бойових мистецтв серед військових, в тому числі, змагання в пам’ять про загиблих героїв. Також спеціальні навчання та семінари для майбутніх військовослужбовців", – додав Тесля.

Він підкреслив, що на турнірі не буде жодного спортсмену з Росії, це було головною вимогою UF MMA до GAMMA.

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