Яким буде курс валют цього тижня: прогноз

За прогнозами видання "Мінфін" 11-15 жовтня коридор за доларом на міжбанку перебуватиме в межах 26,20 - 26,55 гривень і євро - в межах 30,25 - 30,70 гривень.

Цей тиждень на валютному ринку пройде дуже нестандартно і багато в чому визначить подальший тренд щодо курсу долара як мінімум до кінця жовтня.

Більш детально про це розповіли у виданні Мінфін.

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Головні нюанси, що істотно вплинуть як на поведінку міжбанку, так і на готівковий ринок:

Вихідний у США. 11 жовтня, американці відзначають День Колумба. Український міжбанк працюватиме за доларом на умовах поставки валюти ТОМ, що традиційно знизить обсяги операцій на торгах. Умова - "розрахунки в гривні сьогодні, поставка валюти - завтра" - є мало цікавою для більшості клієнтів і вони волітимуть перенести свої операції відразу на вівторок.

Свята в Україні та настання періоду сплати податків. У вівторок і середу, 12 і 13 жовтня, клієнти дуже поспішатимуть, адже від четверга до неділі країна відпочиватиме і святкуватиме День захисника України. Таким чином, всього за три робочих дні, з яких в один клієнтам доведеться працювати за доларом на ТОМі, бізнесу потрібно встигнути провести всі угоди, які зазвичай проводяться за повноцінний тиждень.

США і ЄС працюватимуть у святкові у нас четвер і п'ятницю. Тому наступним понеділком, 18 жовтня, українські банки зарахують своїм клієнтам валютну виручку відразу за декілька днів. Це потенційно збільшить продажі валюти на міжбанку вже з наступного вівторка, 19 жовтня, і підстрахує гривню на валютному міжбанку потім на всі найближчі робочі дні.

Аукціон ОВДП. У вівторок відбудеться черговий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. На момент написання статті чиновники хочуть розміщувати облігації в гривні на 500 млн з терміном обігу 112 днів, на 3 млрд гривень кожних з терміном обігу 317 і 462 дні, а також без обмеження за сумою ОВДП у гривні на 749, 994 і 1673 дні.

Торг щодо дохідності між потенційними інвесторами і Мінфіном активізувався на тлі високого рівня інфляції в країні і певного дефіциту гривні як у банків, так і у їхніх клієнтів. У цій ситуації чиновники почали поступово підвищувати дохідність за розміщеними паперами, щоб повернути інтерес до них як у місцевих, так і в іноземних покупців. Нерезиденти почали знову купувати облігації, хоча і без особливого завзяття. Станом на 8 жовтня, за даними НБУ, їхній портфель в гривневому еквіваленті склав близько 97,36 млрд гривень. За прогнозом видання, на аукціоні 12 жовтня буде продано ОВДП на суму від 2,35 млрд до 5,6 млрд гривень з дохідністю у гривні від 9,70% до 12,75% річних, залежно від термінів облігацій.

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Поведінка готівкового ринку. 4 святкові дні дозволять обмінникам грунтовно "затаритися" валютою навіть з урахуванням поступового зростання попиту на неї з боку громадян. В кінцевому підсумку, через валютну позицію банків значна частина цих зданих громадянами доларів і євро потрапить на міжбанк, що посилить позиції гривні на торгах.

Прогноз курсів готівкового ринку та котирувань міжбанку на тиждень

На готівковому валютному ринку. Готівковий ринок продовжить тенденції останнього часу і залишиться лише частково залежним від поведінки міжбанку. Особливо в період тривалих 4-денних вихідних, коли обмінники фінкомпаній активно «затарюватимуться» валютою, що здається під час свят.

Зростання попиту на валюту з боку частини громадян дозволить фінансистам не знижувати курс продажу і при цьому занижувати курс прийому за рахунок тих, кому знадобиться гривня у період тривалих вихідних. Таке посередництво дозволить власникам обмінників добре заробити за цей короткий робочий тиждень.

"Мінфін" прогнозує на 11 - 15 жовтень коридор:

За готівковим доларом - в обмінниках фінкомпаній в межах 26,20-26,55 гривень при спреді до 20 копійок і в банках 26,10-26,60 гривень при спреді в межах до 25 копійок.

в обмінниках фінкомпаній в межах 26,20-26,55 гривень при спреді до 20 копійок і в банках 26,10-26,60 гривень при спреді в межах до 25 копійок. За готівковим євро - в обмінниках фінкомпаній в межах 30,15-30,70 гривень за спреду в межах до 20-25 копійок і в банках 30,10-30,80 гривень за спреду до 25-30 копійок.

в обмінниках фінкомпаній в межах 30,15-30,70 гривень за спреду в межах до 20-25 копійок і в банках 30,10-30,80 гривень за спреду до 25-30 копійок. За прогнозами "Мінфіну" 11-15 жовтня коридор за доларом на міжбанку перебуватиме в межах 26,20 - 26,55 гривень і євро - в межах 30,25 - 30,70 гривень.

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