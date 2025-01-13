Мастер набил тату 9-летней девочке – фото рисунка, разозлившего Сеть

Тату-мастер из Аризоны, США, получил шквал критики за татуировку американского флага на руке 9-летней девочки после того, как она попросила набить ей на шею портрет Трампа.

Об этом пишет Oddity Central.

Кадры, размещенные в социальных сетях тату-мастером салона Black Onyx Empire Tattoo в Юме, привлекло большое внимание в Интернете, поскольку на нем изображена девятилетняя девочка, которая делает татуировку на своей руке.

Это привело к жарким дебатам о нанесении тату несовершеннолетним, даже с согласия их родителей. По словам художника, ребенок с родителями приехал в тату-салон из другого штата специально для того, чтобы сделать татуировку. Сначала она хотела набить на шее портрет Дональда Трампа, но мастер якобы убедил ее сделать что-то патриотичное – флаг США на руке.

Недавно мастер сообщил в интервью Mail Online, что он сделал девушке татуировку на руке год назад и сказал ей, чтобы она в течение года подумала, действительно ли она хочет его сделать, и если да, то он рассмотрит возможность его сделать. В прошлом месяце девушка вернулась с родителями и попросила подкрасить красный цвет на американском флаге. Она также передумала делать татуировку на шее, которую сначала хотела.

9-летняя девочка с татуировкой / Фото: скриншот с видео

Формально все 50 штатов США имеют законы, запрещающие несовершеннолетним делать татуировки, но в некоторых штатах, например, в Аризоне, есть исключения для детей, получающих разрешение родителей на татуировку. Итак, мастер не сделал ничего противозаконного, но некоторые его сверстники задаются вопросом, было ли его решение нравственным.

"Это одна из самых неприятных вещей в нашей профессии, особенно в Аризоне, где она не регулируется", – говорит Бен Шоу из Альянса профессиональных татуировщиков. "Это может создать нам, профессионалам, плохую репутацию. Если вы видите 10-летнего ребенка с профессиональной татуировкой и он говорит, что сделал ее в тату-салоне, это унижает нас всех".

После того, как фотографии 9-летней девочки с татуировкой стали вирусными в социальных сетях, мастер попытался дать отпор своим критикам, утверждая, что девочка и ее родители родом из Турции и у них есть традиция делать татуировки. Тем не менее, тату-мастер признал, что его противоречивое решение сделать татуировку маленькой девочке повлекло гораздо больше критики, чем он ожидал.

"Я же не делаю татуировки 9-летним детям каждый день", — объясняет он. "Я не делаю тату своим детям. Я не поощряю детей приходить и делать татуировки. Я получаю много ненависти от этого. Мои работники получают от этого ненависть. Мой бизнес, я получаю так много плохих отзывов в Google".

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