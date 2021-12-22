25 ноября 2021 года роддому "Лелека" исполнилось 5 лет!

"Лелека" — единственное в Украине госпитальное учреждение, аккредитованное JCI.

Валерий Дмитриевич Зукин, генеральный директор "Лелеки" отметил, что роддом имеет новое достижение — 9 000 "лелеченят". Кстати, "Лелека" стал уже вторым созданным им частным роддомом в Украине. Первым был – "ISIDA".

Безопасность

Роддом "Лелека" — единственное в Украине госпитальное учреждение, аккредитованное JCI.

Joint Commission International – это золотой стандарт качества в сфере здравоохранения в мире. В "Лелеке" минимизируют риски во всех процессах – медицинских и немедицинских, а также тщательно контролируют использование современных протоколов лечения. Принципы работы роддома "Лелека" – безопасность на всех этапах: информационная, пищевая, эпидемиологическая, физическая.

"Лелека" за инновации!

В "Лелеке" используют инновационные подходы во всех процессах и имеют для этого соответствующее инновационное оборудование.

К примеру, Lactate Scout – новейшее устройство для безопасного протекания процесса родов. Суть метода определения уровня лактата плода сводится к определению уровня (лактата) молочной кислоты в крови ребенка во время родов. Достоинством данного исследования является снижение количества назначений для проведения оперативного вмешательства во время родов.

Кроме того, роддом "Лелека" использует постоянный электронный фетальный мониторинг и современный вид обезболивания – пациент-контролируемую эпидуральную аналгезию.

Что важно – специалисты роддома одни из немногих, кто оперирует при патологии плацентации с сохранением матки. А наличие С-дуги и инновационного аппарата Electa, предусматривающего восстановление утраченной крови во время операции и повторного введения пациентке (без применения донорской крови), позволяет успешно проводить самые сложные операции.

"Что касается неонатологии, то у нас есть опыт выхаживания недоношенных детей. Наш рекорд — ребенок, родившийся с весом 720 г. — его выходили врачи. По профессиональному составу, и по оборудованию наш роддом настроен на довольно сложные случаи", — отмечает Валерий Дмитриевич Зукин, генеральный директор роддома "Лелека".

Команда профессионалов

У нас работают врачи с многолетним опытом. Все сотрудники проходят тщательную проверку перед приемом на работу. Слаженность во всех операционных процессах и эффективная коммуникация между отделами позволяют роддому соответствовать уровню передовых клиник США и Европы.

Полный комфорт

Роды в "Лелеке" происходят по системе "все включено". Маму и ребенка обеспечивают всем необходимым на время пребывания в роддоме. В частности, в пакеты входят: индивидуальная палата и родзал, лабораторные исследования, медикаменты, обезболивание родов, ургентное кесарево сечение, медицинское страхование мамы и ребенка, скрининги и обследование новорожденного, 5-ти разовое питание от ресторана "Лелека".

И это лишь часть того, что роддом "Лелека" подготовил для каждой беременной женщины, чтобы мать и дитя чувствовали себя комфортно и в полной безопасности до, во время и после родов.

Система страхования медицинских рисков в "Лелеке"

Роддом "Лелека" — первое в Украине медицинское учреждение, которое оказывает специализированную высококвалифицированную акушерско-гинекологическую и неонатологическую медицинскую помощь с внедренной системой страхования медицинских рисков.

"Лелека" предлагает своим пациенткам внутреннее страхование, которое распространяется: на дополнительное количество дней пребывания; услуги в неоплачиваемых пакетах; лечение осложнений без доплат. Кроме того, возможно и внешнее страхование. В него входит страхование главных рисков при беременности и страхование рисков при родах.

11 декабря 2021 роддом "Лелека" посетили уважаемые гости - Министр Здравоохранения Украины Виктор Кириллович Ляшко и его заместитель Алексей Александрович Яременко.

Они побывали в ключевых отделениях и подразделениях "Лелеки", пообщались с руководством медицинского учреждения. Были обсуждены темы роли частной медицины в улучшении здравоохранения Украины. Министр подчеркнул высокий уровень стандартов и медицинской помощи роддома "Лелека".

"Еще раз посмотрели, как может и должно быть: в родзалах, операционной, прачечной, центральной стерилизационной и при монтаже и эксплуатации вентиляционных систем. Второе. Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контрактирование в программу медицинских гарантий по направлению роды", - отметил министр.

Выбрав наблюдение беременности и роды в "Лелеке", вы получаете медицинскую помощь на уровне мировых стандартов.

"Лелека" – лучшее начало новой жизни!