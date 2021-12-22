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25 листопада 2021 року пологовому будинку "Лелека" виповнилося 5 років! Новини компаній

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25 листопада 2021 року пологовому будинку "Лелека" виповнилося 5 років!

"Лелека" — єдиний в Україні госпітальний заклад, акредитований JCI.

Валерій Дмитрійович Зукін, генеральний директор "Лелеки" зазначив, що пологовий будинок має нове досягнення — 9 000 "лелечат".  До речі, "Лелека" став вже другим створений ним приватним пологовим будинком в Україні. Першим був – "ISIDA".

Безпека

Пологовий будинок "Лелека" — єдиний в Україні госпітальний заклад, акредитований JCI.

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Joint Commission International - це золотий стандарт якості у сфері охорони здоров’я у світі. У "Лелеці" мінімізують ризики в усіх процесах – медичних і немедичних, а також ретельно контролюють використання сучасних протоколів лікування. Принципи роботи пологового будинку "Лелека" – безпека на усіх етапах: інформаційна, харчова, епідеміологічна, фізична тощо.

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"Лелека" за інновації!

У "Лелеці" використовують інноваційні підходи до всіх процесів та мають для цього відповідне інноваційне обладнання.

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Наприклад, Lactate Scout –  новітній пристрій для безпечного перебігу процесу пологів. Суть методу визначення рівня лактату плода зводиться до визначення рівня (лактату) молочної кислоти у крові дитини під час пологів. Перевагою даного дослідження є зниження кількості показів до проведення оперативного втручання під час пологів.

Крім того, пологовий будинок "Лелека" використовує постійний електронний фетальний моніторинг та сучасний вид знеболення – пацієнт-контрольована епідуральна аналгезія.

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Що важливо — фахівці пологового будинку одні з небагатьох, хто оперує при патології плацентації зі збереженням матки. А наявність С-дуги та інноваційного апарату Electa, який передбачає відновлення втраченої крові під час операції та повторного її введення пацієнтці (без застосування донорської крові), дозволяє успішно проводити найскладніші операції.

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"Що стосується неонатології, то ми маємо досвід виходжування недоношених дітей. Наш рекорд — дитина, яка народилася з вагою 720 г. — її виходили лікарі. За фаховим складом, і за обладнанням наш пологовий будинок налаштований на досить складні випадки", — наголошує Валерій Дмитрійович Зукін, генеральний директор пологового будинку "Лелека".

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Команда професіоналів

У нас  працюють лікарі з багаторічним досвідом. Всі співробітники проходять ретельну перевірку перед прийомом на роботу. Злагодженість в усіх операційних процесах та ефективна комунікація між відділами дозволяють пологовому будинку відповідати рівню передових клінік США та Європи.

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Повний комфорт

Пологи у "Лелеці" відбуваються за системою "все включено".

Маму та дитину забезпечують усім необхідним на час перебування у пологовому будинку. Зокрема, у пакети входять: індивідуальна палата та пологовий зал, лабораторні дослідження, медикаменти, знеболення пологів, ургентний кесарів розтин, медичне страхування мами та дитини, скринінги та обстеження новонародженого, 5-ти разову харчування від ресторану "Лелеки".

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І це лише частина з того, що пологовий будинок "Лелека" підготував для кожної вагітної жінки, щоб вона почувала себе комфортно і в повній безпеці до, під час і після пологів.

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Система страхування медичних ризиків у "Лелеці"

Пологовий будинок "Лелека" — перша в Україні  медична установа, яка надає спеціалізовану висококваліфіковану акушерсько-гінекологічну і неонатологічну медичну допомогу з впровадженою системою страхування медичних ризиків.

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"Лелека" пропонує своїм пацієнткам внутрішнє страхування, яке розповсюджується: на додаткову кількість днів перебування; послуги в пакетах, які не оплачуються; лікування ускладнень без доплат. Крім того, можливе і зовнішнє страхування. У нього входить страхування основних ризиків при вагітності та страхування ризиків при пологах.

11 грудня 2021 року до пологового будинку "Лелека" завітали шановні гості – Міністр Охорони Здоров’я України Віктор Кирилович Ляшко та його заступник Олексій Олександрович Яременко.

Вони відвідали ключові відділення та підрозділи "Лелеки", поспілкувались з керівництвом медичного закладу. Були обговорені теми щодо ролі приватної медицини в покращенні охорони здоров’я України. Міністр підкреслив високий рівень стандартів та медичної допомоги пологового будинку "Лелека". 

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"Ще раз подивились як може і повинно бути: в пологових залах, операційній, пральні, центральній стерилізаційній і при монтажі та експлуатації вентиляційних систем. Друге. Дискутували та шукали відповідь на запитання чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до програми медичних гарантій за напрямком пологи", - зазначив міністр.

Обираючи спостерігати вагітність та народжувати у "Лелеці", ви отримуєте медичну допомогу на рівні світових стандартів.

 "Лелека" –найкращий початок нового життя!

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