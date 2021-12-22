25 листопада 2021 року пологовому будинку "Лелека" виповнилося 5 років!

"Лелека" — єдиний в Україні госпітальний заклад, акредитований JCI.

Валерій Дмитрійович Зукін, генеральний директор "Лелеки" зазначив, що пологовий будинок має нове досягнення — 9 000 "лелечат". До речі, "Лелека" став вже другим створений ним приватним пологовим будинком в Україні. Першим був – "ISIDA".

Безпека

Пологовий будинок "Лелека" — єдиний в Україні госпітальний заклад, акредитований JCI.

Joint Commission International - це золотий стандарт якості у сфері охорони здоров’я у світі. У "Лелеці" мінімізують ризики в усіх процесах – медичних і немедичних, а також ретельно контролюють використання сучасних протоколів лікування. Принципи роботи пологового будинку "Лелека" – безпека на усіх етапах: інформаційна, харчова, епідеміологічна, фізична тощо.

"Лелека" за інновації!

У "Лелеці" використовують інноваційні підходи до всіх процесів та мають для цього відповідне інноваційне обладнання.

Наприклад, Lactate Scout – новітній пристрій для безпечного перебігу процесу пологів. Суть методу визначення рівня лактату плода зводиться до визначення рівня (лактату) молочної кислоти у крові дитини під час пологів. Перевагою даного дослідження є зниження кількості показів до проведення оперативного втручання під час пологів.

Крім того, пологовий будинок "Лелека" використовує постійний електронний фетальний моніторинг та сучасний вид знеболення – пацієнт-контрольована епідуральна аналгезія.

Що важливо — фахівці пологового будинку одні з небагатьох, хто оперує при патології плацентації зі збереженням матки. А наявність С-дуги та інноваційного апарату Electa, який передбачає відновлення втраченої крові під час операції та повторного її введення пацієнтці (без застосування донорської крові), дозволяє успішно проводити найскладніші операції.

"Що стосується неонатології, то ми маємо досвід виходжування недоношених дітей. Наш рекорд — дитина, яка народилася з вагою 720 г. — її виходили лікарі. За фаховим складом, і за обладнанням наш пологовий будинок налаштований на досить складні випадки", — наголошує Валерій Дмитрійович Зукін, генеральний директор пологового будинку "Лелека".

Команда професіоналів

У нас працюють лікарі з багаторічним досвідом. Всі співробітники проходять ретельну перевірку перед прийомом на роботу. Злагодженість в усіх операційних процесах та ефективна комунікація між відділами дозволяють пологовому будинку відповідати рівню передових клінік США та Європи.

Повний комфорт

Пологи у "Лелеці" відбуваються за системою "все включено".

Маму та дитину забезпечують усім необхідним на час перебування у пологовому будинку. Зокрема, у пакети входять: індивідуальна палата та пологовий зал, лабораторні дослідження, медикаменти, знеболення пологів, ургентний кесарів розтин, медичне страхування мами та дитини, скринінги та обстеження новонародженого, 5-ти разову харчування від ресторану "Лелеки".

І це лише частина з того, що пологовий будинок "Лелека" підготував для кожної вагітної жінки, щоб вона почувала себе комфортно і в повній безпеці до, під час і після пологів.

Система страхування медичних ризиків у "Лелеці"

Пологовий будинок "Лелека" — перша в Україні медична установа, яка надає спеціалізовану висококваліфіковану акушерсько-гінекологічну і неонатологічну медичну допомогу з впровадженою системою страхування медичних ризиків.

"Лелека" пропонує своїм пацієнткам внутрішнє страхування, яке розповсюджується: на додаткову кількість днів перебування; послуги в пакетах, які не оплачуються; лікування ускладнень без доплат. Крім того, можливе і зовнішнє страхування. У нього входить страхування основних ризиків при вагітності та страхування ризиків при пологах.

11 грудня 2021 року до пологового будинку "Лелека" завітали шановні гості – Міністр Охорони Здоров’я України Віктор Кирилович Ляшко та його заступник Олексій Олександрович Яременко.

Вони відвідали ключові відділення та підрозділи "Лелеки", поспілкувались з керівництвом медичного закладу. Були обговорені теми щодо ролі приватної медицини в покращенні охорони здоров’я України. Міністр підкреслив високий рівень стандартів та медичної допомоги пологового будинку "Лелека".

"Ще раз подивились як може і повинно бути: в пологових залах, операційній, пральні, центральній стерилізаційній і при монтажі та експлуатації вентиляційних систем. Друге. Дискутували та шукали відповідь на запитання чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до програми медичних гарантій за напрямком пологи", - зазначив міністр.

Обираючи спостерігати вагітність та народжувати у "Лелеці", ви отримуєте медичну допомогу на рівні світових стандартів.

"Лелека" –найкращий початок нового життя!