Bouquet Kyiv Stage 2021: музыкальные спецроекты, которые стоит услышать в августе в Софии

Bouquet Kyiv Stage 2021: музыкальные спецроекты, которые стоит услышать в августе в Софии

Фестиваль пройдет с 27 августа по 2 сентября.

С 27 августа по 2 сентября в саду «Софии Киевской» состоится четвертый фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

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В этом году его тема — «МЫ. Между прошлым и будущим». Все события — а это семь дней музыки, визуального искусства, театра, литературы, бесед под ясенем с лидерами мнений и культурными деятелями и насыщенная детская программа — будут так или иначе связаны с темой времени и проживанием жизни «здесь и сейчас».

В этом году запланировано 20 концертов, которые охватывают джаз, электронику, классическую, современную камерную и симфоническую, экспериментальную музыку, концерты украинских и зарубежных исполнителей и аудиовизуальные перформансы.

Мы выбрали музыкальной программы 11 смелых и интересных спецпроектов и премьер.

Мультимедийный концерт-открытие «Пинзель — Животков. Объединенные музыкой»

С 10 августа 2021 по 5 февраля 2022 года в «Софии Киевской» будут экспонироваться работы из дерева барочного скульптора Иоганна-Георга Пинзеля и современного украинского художника Александра Животкова.

Посетителям Bouquet Kyiv Stage выставку представят синтетическим действом: на большом LED-экране зрители увидят проекции работ под пение детского хора «Щедрик» и музыку Антона Дегтярева, музыканта электронного дуэта Ptakh_Jung.

Премьера балета «Зеркало, Сны или маленькая жизнь» Виктории Полевой

Украинский композитор Виктория Полевая работает со звуками как мистик: искусно сочетает многовековой сакральный опыт человечества с крайне личными переживаниями.

Ежегодно она представляет на Bouquet Kyiv Stage свои новые музыкальные произведения. Этот год — не исключение. Впрочем, на этот раз это будет балет «Зеркало» с участием артистов Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко Юлии Москаленко, Михаила Дробота и Никиты Сухорукова.

«Это исповедь, наблюдение за тем, как прожитое время жизни превращается в музыкальный текст, чтобы потом снова очеловечиться через пластику человеческого тела и света», — рассказывает Виктория Полевая.

Синтетические проекты Аллы Загайкевич и Сергея Пилютикова

Зрители Bouquet Kyiv Stage также смогут насладиться двумя аудиовизуальными проэктам «Городом» Аллы Загайкевич, который исследует киевский футуризм 20-х годов и перформансом «Босоногие Боги» композитора Сергея Пилютикова, который вдохновлялся темами, формами и образами, которые присуствуют в визуальных произведениях художника Александра Дубовика (в этом году ему исполняется 90).

Концерт польского джазового коллектива Andrzej Jagodzinski Trio

В этом году на фестивале будет представлена мощная джазовая программа.

Один из ее участников — польская группа Andrzej Jagodzinski Trio, которая будет играть произведения Фредерика Шопена в невероятной обработке.

Выступление французского джазового коллектива Remi Panossian Trio

Музыканты привезут программу In Odd We Trust, то есть «Вера в случайность».

Концерт всемирно мандолиниста Ави Авиталь

Израильский музыкант Ави Авиталь выступит вместе с Татьяной Калиниченко и New Era Orchestra - выполнит произведение для мандолины с оркестром.

Украинская премьера кантаты Валентина Сильвестрова O luce etterna

Премьера состоится в рамках специальной программы «Посвящение Данте». Валентин Сильвестров переосмыслит тексты «Рая» с «Божественной комедии».

Концерт норвежского пианиста и композитора Акселя Колстада

Два концерта — для взрослой и для детской аудитории — сыграет норвежский пианист и композитор Аксель Колстад. Его приезд был мечтой основателей и кураторов фестиваля.

Музыкальный проект Натальи Половинки «Барвинский. Возвращение»

Стоит обратить внимание и на музыкально-поэтическую программу Натальи Половинки «Барвинский. Возвращение в Украину».

Фэшн-перформанс от Федора Возианова «Обрученная со временем»

Завершающим аккордом фестиваля станет фэшн-перформанс от Федора Возианова «Обрученная со временем».

В сопровождении минималистичной музыки перкуссиониста Дмитрия Ульянова и скрипачки Александры Васильевой, а также хора «Щедрик» дизайнер представляет концептуальную коллекцию одежды.

Справка. Что известно о Bouquet Kyiv Stage:

Фестиваль Высокого искусства Bouquet Kyiv Stage основан в 2018 году в Киеве. Традиционно он проходит в последние дни лета в саду музея «София Киевская».

Запад сочетает музыку, визуальное искусство, кино, театр, литературу, балет и фэшн. Ежегодно более трети программы составляют зарубежные участники.

Организаторы фестиваля — Дом «Мастер класс» — позиционируют его как подарок городу, поэтому вход на все события свободный.

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