Во Флориде стартовал фестиваль-пародия в честь Эрнеста Хемингуэя

Участники прошлись по улицам вместе с деревянными быками.
Клоны Эрнеста Хемингуэя заполонили американскую Флориду. На острове Ки Вест, где в свое время жил известный американский писатель, стартовал фестиваль-пародия на его честь.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Участие в необычном мероприятии приняли 137 мужчин. Все одеты одинаково — белые костюмы, красные береты и накладные бороды — такие же, как носил сам Хемингуэй. Участники прошлись по улицам Ки Веста вместе с деревянными быками. Так хотели отдать дань одной из новелл писателя — "И восходит солнце", посвященной опасному фестивалю быков в Испании.
Лучшим Хемингуэем назвали 63-летнего жителя штата Джорджия, который не только имеет схожую внешность, но и разделяет страсть писателя к рыбалке и охоте.