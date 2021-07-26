Участники прошлись по улицам вместе с деревянными быками.

Клоны Эрнеста Хемингуэя заполонили американскую Флориду. На острове Ки Вест, где в свое время жил известный американский писатель, стартовал фестиваль-пародия на его честь.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Участие в необычном мероприятии приняли 137 мужчин. Все одеты одинаково — белые костюмы, красные береты и накладные бороды — такие же, как носил сам Хемингуэй. Участники прошлись по улицам Ки Веста вместе с деревянными быками. Так хотели отдать дань одной из новелл писателя — "И восходит солнце", посвященной опасному фестивалю быков в Испании.

Лучшим Хемингуэем назвали 63-летнего жителя штата Джорджия, который не только имеет схожую внешность, но и разделяет страсть писателя к рыбалке и охоте.

Новости мира: во Флориде стартовал фестиваль-пародия в честь Эрнеста Хемингуэя

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