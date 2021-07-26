Стоит ли брать на отдых много игрушек и чем их заменить

Стоит ли брать на отдых много игрушек и чем их заменить

Дети познают мир в игровой форме не только со сверстниками, но и с родителями. Игра — любимый вид деятельности, но надо их учить.

Иногда взрослым кажется: если взять большой чемодан с игрушками, то ребенок будет играть, а они спокойно отдыхать. При таком подходе скорее вы будете игрушки носить, мыть, убирать.

Не забываем, все ждут чудо. Например, купите набор очень маленьких игрушек: сказочные герои, звери, птицы, домашние животные, рыбы и т. д. Готовьте маленькие сюрпризы. Каждый день ребенок находит новую игрушку. Но, чтобы ее найти, надо поискать. Рисуйте подсказку — схему в блокноте. Это игра, которая тихонько, незаметно обучает.

Схема должна быть понятной, на расстоянии от вас не более 3-5 метров. Указывайте ориентир: от игрушки, зонтика, стула, повернуться в сторону моря, идти прямо, налево, направо и тому подобное. Ребенок узнает информацию об измерениях, что такое 1 метр, это 100 см. Показываем отрезок на ниточке, закрепляет камнями: папа делает 1 шаг, мама - 2, ребенок - 3-4, кукла - 10 -20 шагов, предложите измерить отрезок палочками разной длины. Это весело, познавательно, интересно! Так находим игрушку. Вы удивляетесь, а игрушка знакомится, предлагает поиграть, принимаете участие в игре, потом ребенок сам учит нового друга: строит ему дом, готовит еду, купает.

Отдыхаете, наблюдаете! Возможно, запишите интересную историю или сказку, детские высказывания — это жемчужины. Успейте запомнить, насладиться, года пролетят. Удивитесь, когда увидите, что маленькая игрушка интересует не менее велосипеда.

Песочная терапия - это развитие фантазии, памяти, творчества. Маленькие друзья на песке будут помогать развивать мелкую моторику рук, лишать ребенка тревожного состояния. Детский мир открывает тайны. Песочницу очень легко воспроизвести дома.

К концу отдыха соберется целая "семейка" друзей! А через несколько лет - коллекция в память о замечательных отдыхах, наполненных радостью и неожиданностями.

В набор для игры с песком и водой советую добавить маленькую воронку. Например, ребенок набирает воду, носит ее сливает на песок. Предложите наливать эту воду в маленькие емкости, а затем - наоборот, посчитайте, сколько ведерок можно налить в пустую бутылку из-под воды. Ребенок начинает понимать объем 1 литр, 0,5 литра. Начинаем проводить опыты. Через воронку можно сыпать сухой песок, а мокрый нет.

Немного откройте крышку на бутылке и предложите поливать водой ноги, рисовать водой на сухом песке, а на влажном — камнем или палочкой. Успейте сделать фото, пока не "прибежала" волна и не спрятала рисунок, дети любят игры и шутки! Найдите подарки, например, гладкие камешки с дырочкой, посмотрите через отверстие на небо, загадайте желание, чтобы не потерять, протяните яркую нить.

Возьмите небольшую книгу, обязательно по возрасту. Что может быть лучше сказки или интересного рассказа на ночь?

Не забудьте о любимой игрушке, дети лучше засыпают, когда рядом есть друг, который путешествует с ними.

Эти вещи займут совсем немного места. Если вы расскажете ребенку, почему такой выбор предметов и что вы будете делать в течение отдыха, то игрушки-великаны останутся дома.

А я буду продолжать делиться секретами из собственного опыта.

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