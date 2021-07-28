О болезни актер Уэнтуорт Миллер сообщил лично.

Известный американский актер и сценарист Уэнтуорт Миллер сообщил о своей болезни.

Так, в 49-летней звезды сериала "Побег" диагностировали аутизм. Об этом он рассказал лично на своей странице в Instagram. Уэнтуорт отметил, что диагноз ему поставили почти год назад, осенью.

"Этой осенью исполняется год, как я получил неформальный диагноз аутизма. До этого я пытался диагностировать себя самостоятельно. Формальный диагноз поставили после длительного процесса. Ведь я уже мужчина средних лет, а не 5-летний ребенок", — написал Миллер.

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Артист добавил, что был шокирован известием врачей, но все же подозревал об этой болезни. Симптомы аутизма у взрослых часто путают с застенчивостью или плохим характером, поэтому он советует всем пройти подобную диагностику.

Уэнтуорт отметил, что его знания об аутизме очень скудные: "Сейчас моя задача заключается в том, чтобы больше понять. Посмотреть на пять десятилетий жизненного опыта под новым углом. На это нужно время".

Напомним, в 2013 году Миллер совершил каминг-аут и признался в гомосексуальности. Актер откровенно признал свои предпочтения.

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