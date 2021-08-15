"Единорога с нуля": Гороховский сообщил, сколько стоит monobank

По его словам, ни один украинский банк уже технически не может купить приложение.

Украинскиq интернет-банкинг monobank поднялся в цене и уже стоит более один миллиард долларов. При этом приложение не продается.

Об этом на своей странице в соцсети написал соучредитель monobank Олег Гороховский.

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"При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта "конфетка" по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов", — подчеркнул соучредитель интернет-банкинга.

Он также добавил, что в нашей стране есть сложности с ведением бизнеса. Однако трудности одновременно наблюдаются в США, Великобритании, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР и Китае.

"Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю, почему так говорят. Но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам, то не особо важно, какая это страна", — отметил Гороховский.

Напомним, что Минюст разрешил автоматически списывать с банковских счетов украинцев долги за коммуналку.

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