Грипп и ОРВИ: сколько украинцев заболело

По результатам лабораторных исследований образцов от пациентов определены вирусы гриппа А(Н3) в Ровно и Киеве.

С 31 января по 6 февраля 2022 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 484 989 человек, из них 157 211 (32,4%) — дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Интенсивный показатель заболеваемости – 1 282,9 на 100 тысяч населения. Это на 16,3% больше показателя за аналогичный период прошлого сезона и соответствует очень высокому уровню интенсивности эпидемического процесса.

Очень высокий уровень эпидемической активности заболеваемости ОРВИ зафиксировали в 16 областях, еще в 5 – высокий. В 3 областях и г. Киев эпидактивность соответствует среднему уровню.

В рутинной системе эпидемиологического надзора за ОРВИ в Винницкой области в образцах материалов от пациентов с подозрением на грипп определены вирусы гриппа типа В, в Одесской — вирусы гриппа типа А не субтипированы, в Херсонской — вирусы гриппа типа А(Н3).

Дозорный эпидемиологический надзор за гриппом и ОРВИ осуществляют в 12 регионах Украины в соответствии с географическим распределением в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и дозорных больницах.

Так, в учреждениях ПМСП зарегистрировано 528 пациентов, клиническое состояние которых подлежало определению случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ). Заболеваемость среди взрослого населения составила 806,3 на 100 тыс., среди детей младше 17 лет — 1 030,9.

По результатам лабораторных исследований образцов от пациентов с ГНС определены вирусы гриппа В в г. Винница и вирусы гриппа А(Н3) в г. Киев.

С начала эпидемического сезона из 5 702 пациентов с ГПЗ лабораторно обследовано 848 (14,9%), в 362 (42,7%) случаях получены положительные результаты на коронавирусы SARS-CoV-2, NL63, аденовирусы, риновирусы, бока метапневмовирусы, вирусы парагриппа, RS-вирусы, вирусы гриппа А(Н3), А не субтипированные, В. Показатели на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого эпидемического сезона.

В дозорных больницах за отчетную неделю зарегистрировано 580 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТГРИ), из них 88 (15,2%) — дети до 17 лет. Пропорциональный вклад ТГРИ в показатель госпитализации по всем причинам составляет 13,4%.

По результатам лабораторных исследований образцов от пациентов с ТГРИ определены вирусы гриппа А(Н3) в г. Ровно и г. Киев.

С начала эпидемического сезона из 8 362 пациентов с ТГРИ лабораторно обследовано 795 (9,5%), получено 265 (33,3%) положительных результатов на вирусы респираторной группы инфекций: RS-вирусы, риновирусы, бокавирусы, коронавирусы -CoV-2, вирусы гриппа А(Н3), A не субтипированы. По сравнению с аналогичным периодом прошедшего эпидсезона количество положительных определений увеличилось на 18,5%.

За неделю против гриппа вакцинировались 5 264 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 155 570 человек, в том числе 93 310 — из групп медицинского и эпидемического рисков.

В целом с начала эпидемического сезона, с 4 октября по 6 февраля 2022 года:

переболело 11,6% населения страны; зарегистрировано 5702 пациентов с ГПЗ; зарегистрировано 8362 пациентов с ТГРИ; летальных исходов вследствие гриппа не зарегистрировано.

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