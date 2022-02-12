Сам себе врач: как правильно сделать укол в ягодицу

Нужно знать, куда именно колоть и как разводить вводимый препарат.
В основном курс лечения препаратами, которые необходимо ввести внутримышечно или внутривенно, пациенты проходят в медучреждениях амбулаторно. Однако иногда украинцы выбирают вариант – проколоться дома. Для этого в свое жилище приглашают квалифицированную медсестру, просят уколоть кого-то из родных, или делают себе уколы самостоятельно. Несколько сложнее делать это внутривенно, но делать уколы внутримышечно, в частности, в ягодицу, научиться может практически каждый.
Здесь нужно знать, куда именно колоть и как разводить вводимый препарат.
Подготовка к уколу
- лишний раз проверьте, какой именно препарат вы собираетесь вводить;
- подготовьте все необходимое для инъекции: препарат, шприц, стерильные перчатки, вату и спирт;
- тщательно вымойте руки и наденьте стерильные перчатки;
- смочите кусок ваты в спирте (саму вату важно держать в руке в момент введения препарата в ягодицу);
- откройте флакон с лекарством и наполните его содержимым шприц;
- для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха в шприце, снимите защитный колпачок с иглы и постучите по шрицу, чтобы воздух оказался в его верхней части. Далее, с помощью поршня выжмите воздух через отверстие в игле и выпустите несколько капель с лекарством (таким образом мы избавились от воздуха и подготовили шприц к уколу);
- между тем подготовьте пациента. Его для удобства можно положить на кровать, или же оставить в стоящем положении.
Как делать инъекцию
- ягодицу мысленно нужно разделить на четыре части, нарисовав схематический крест;
- место для инъекции – верхняя наружная часть, коля сюда, вы не попадете в нерв.
- натрите куском ваты, смоченной в спирте, место укола;
- иглой шприца под углом 90° протыкаем очищенный спиртом участок кожи (приблизительно 1/3 иглы должен остаться снаружи) и медленно вводим препарат (важно, чтобы ягодица пациента была расслабленной);
- желательно зафиксировать свою руку, чтобы в момент введения лекарства она не тряслась, поскольку это доставит пациенту неприятные ощущения). Для этого шприц держат одной рукой, а на поршень давят другой.
- когда препарат введен, вытаскиваем шприц с иглой, а место прокола на несколько минут прижимаем смоченной в спирте ватой (чтобы введенный препарат не "выбежал" наружу).
- использованный шприц выбрасываем. Одноразовые шприцы не используются повторно.
Напомним, какие бывают ингредиенты в косметике, какие выбрать, а каких избегать.
Читайте также: