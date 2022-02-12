Сам себе врач: как правильно сделать укол в ягодицу

Сам себе врач: как правильно сделать укол в ягодицу

Нужно знать, куда именно колоть и как разводить вводимый препарат.

В основном курс лечения препаратами, которые необходимо ввести внутримышечно или внутривенно, пациенты проходят в медучреждениях амбулаторно. Однако иногда украинцы выбирают вариант – проколоться дома. Для этого в свое жилище приглашают квалифицированную медсестру, просят уколоть кого-то из родных, или делают себе уколы самостоятельно. Несколько сложнее делать это внутривенно, но делать уколы внутримышечно, в частности, в ягодицу, научиться может практически каждый.

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Здесь нужно знать, куда именно колоть и как разводить вводимый препарат.

Подготовка к уколу

лишний раз проверьте, какой именно препарат вы собираетесь вводить;

подготовьте все необходимое для инъекции: препарат, шприц, стерильные перчатки, вату и спирт;

тщательно вымойте руки и наденьте стерильные перчатки;

смочите кусок ваты в спирте (саму вату важно держать в руке в момент введения препарата в ягодицу);

откройте флакон с лекарством и наполните его содержимым шприц;

для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха в шприце, снимите защитный колпачок с иглы и постучите по шрицу, чтобы воздух оказался в его верхней части. Далее, с помощью поршня выжмите воздух через отверстие в игле и выпустите несколько капель с лекарством (таким образом мы избавились от воздуха и подготовили шприц к уколу);

между тем подготовьте пациента. Его для удобства можно положить на кровать, или же оставить в стоящем положении.

Как делать инъекцию

ягодицу мысленно нужно разделить на четыре части, нарисовав схематический крест;

место для инъекции – верхняя наружная часть, коля сюда, вы не попадете в нерв.

натрите куском ваты, смоченной в спирте, место укола;

иглой шприца под углом 90° протыкаем очищенный спиртом участок кожи (приблизительно 1/3 иглы должен остаться снаружи) и медленно вводим препарат (важно, чтобы ягодица пациента была расслабленной);

90° протыкаем очищенный спиртом участок кожи (приблизительно 1/3 иглы должен остаться снаружи) и медленно вводим препарат (важно, чтобы ягодица пациента была расслабленной); желательно зафиксировать свою руку, чтобы в момент введения лекарства она не тряслась, поскольку это доставит пациенту неприятные ощущения). Для этого шприц держат одной рукой, а на поршень давят другой.

когда препарат введен, вытаскиваем шприц с иглой, а место прокола на несколько минут прижимаем смоченной в спирте ватой (чтобы введенный препарат не "выбежал" наружу).

использованный шприц выбрасываем. Одноразовые шприцы не используются повторно.

Напомним, какие бывают ингредиенты в косметике, какие выбрать, а каких избегать.

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